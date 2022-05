Verkehrsschild umgefahren - Betrunkener VW-Fahrer flüchtet in Wolfen vom Unfallort

Wolfen/MZ - Ein Unfall mit Unfallflucht beschäftigt die Polizei in Anhalt-Bitterfeld. Zeugen hatte die Beamten am Dienstag alarmiert, nachdem ein VW-Fahrer in der Kirchstraße gegen ein Verkehrsschild gefahren war und anschließend vom Unfallort flüchtete.

Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Auto nur wenig später in der Goethestraße festgestellt werden. Der ermittelte Nutzer wurde unter seiner Adresse aufgesucht. Der Mann war augenscheinlich alkoholisiert. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,96 Promille.

Der 21-Jährige musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Schadensumfang beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 3.000 Euro.