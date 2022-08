Verkehr rollt auf der Wolfener Straße in Thalheim wieder

Ein Jahr lang wurde der 500 Meter lange Straßenabeschnitt in Thalheim saniert. Jetzt ist er endlich wieder für den Verkehr freigegeben.

Thalheim/MZ - Seit Dienstag ist die Wolfener Straße in Thalheim wieder für den Verkehr offiziell freigegeben. In einjähriger Bauzeit wurden die Straße auf 500 Metern Länge komplett saniert und sämtliche Medien in die Erde verlegt. Auch die Beschilderung sowie die Bushaltestelle wurde erneuert.

Die Gesamtkosten betragen rund 1,7 Millionen Euro. Mehrfach war das Bauende verschoben worden. Dennoch will Ortsbürgermeister Uwe Bruchmüller (CDU) einen Dank an die Baufirma ETB weitergeben. „Wenn es Probleme gegeben hat, konnten sich die Anlieger mit ihren Sorgen immer an einen Bauarbeiter oder die Firma wenden“, sagt Bruchmüller.

Zwar hätten die Anlieger ein ganzes Jahr lang mit Einschränkungen leben müssen, doch am Ende zähle das Ergebnis. Aber lange wird dieser Zustand nicht währen, sagt Andreas Holtz von der Firma ETB. Noch in diesem Monat wird der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen. Dieser erstreckt sich von der Sandersdorfer Kreuzung bis zum Ortsausgang nach Rödgen. Foto: Michael Maul