Verkäuferin in Wolfen mit Messer angegriffen: Angeklagter sieht Tat als Hilferuf

Dessau/Wolfen/MZ - Die Verkäuferin konnte ihn nicht sehen, denn der Mann näherte sich ihr von hinten. Urplötzlich, ohne ein Wort zu sagen, stach er mit dem Messer zu, legte es auf eine Müslipackung und schwang sich auf seinen Krücken aus dem Supermarkt. Nur Minuten später wurde er in Wolfen festgenommen.

Am Landgericht Dessau wird seit Montag und rund anderthalb Jahre nach der Tat gegen einen Mittdreißiger aus Wolfen verhandelt. Beschuldigt ist er des versuchten Mordes. Derzeit befindet er sich in einer geschlossenen Psychiatrie, die er, je nach Urteil, für längere Zeit nicht verlassen könnte.

Gerichtspsychiater sagt, der Angeklagte sei völlig schuldunfähig

Es kommt nicht so häufig vor, dass Gerichtspsychiater von einer völligen Schuldunfähigkeit ausgehen. Doch für Bernd Langer ist die Diagnose eindeutig: Bei dem Beschuldigten liegt eine chronische paranoide Schizophrenie vor. Der unterbricht Langer in seinem Vortrag und erklärt den Gutachter zum „Quacksalber“. Er selbst sei nicht krank, die Frau habe er „gepikst“ weil er „dem Land so richtig an die Karre pissen wollte“. So wollte er auf seinen Fall aufmerksam machen, dass nämlich eine „fremde Tatsache mir in die Birne gelabert wird“. Seit Jahren schon.

Was aus Sicht des Beschuldigten eine Art Hilferuf gewesen sein soll - für das Opfer hatte der Überfall schlimme Folgen. Die Stiche selbst waren zwar nicht akut lebensbedrohlich, die Verkäuferin konnte nach zwei Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Doch wäre das Messer nur minimal anders in ihren Körper eingedrungen, hätte es lebensgefährliche Verletzungen hervorrufen können. Dass der Vorwurf nicht auf versuchten Totschlag lautet, sondern auf versuchten Mord, das hängt mit dem heimtückischen Angriff von hinten zusammen.

Der Beschuldigte verspürt keine Empathie - und kann es auch wegen seiner Krankheit nicht

Bis heute wird die Frau von schweren Ängsten geplagt. Fährt sie Bus, stellt sie sich immer so, dass sie alles im Blick behält. Sie leidet unter Schlafstörungen, geht kaum noch aus.

Der Beschuldigte indes verspürt keine Empathie - und kann es auch wegen seiner Krankheit nicht. Es sei ihm nicht um die Frau gegangen. Bei seiner Verhaftung gab er an, eigentlich noch in einem weiteren Supermarkt zuschlagen zu wollen, und bei der Untersuchung durch den Psychiater, Kindern den Hals aufzuschlitzen.

Seit Jahren, so schildert es Langer, versuchte der zuletzt obdachlose Mann herauszufinden, wer ihm die fremden Stimmen in den Kopf pflanze: Mal waren es Uniformierte, mal Merkel. Dass er nicht zum Psychiater gegangen sei, nannte er konsequent - schließlich fühle er sich nicht krank, auch ein Symptom der Schizophrenie, das die Behandlung so schwierig macht.

Die Gerichtsverhandlung begreift der Angeklagte als „riesengroße Frechheit“

Daran hat sich auch nach einem Jahr in der Psychiatrie nichts geändert. Noch immer würden die Stimmen in seinem Kopf erzählen, den Hof der Psychiatrie in Uchtspringe sieht er nachts von einem Raumschiff ausgeleuchtet. Diese falschen, verzerrten Wahrnehmungen nimmt der Mann als völlig real wahr.

Die Gerichtsverhandlung begreift der Angeklagte einerseits als „riesengroße Frechheit“, andererseits als ein Podium für die öffentliche Rede. Die Richterin hat einige Mühe, ihn zu unterbrechen und nimmt ihm mehrfach das Versprechen ab, während der Vernehmung des Opfers nicht dazwischenzureden. Dass sie mit dem Argument durchgedrungen ist, die Frau habe Angst, darf man bezweifeln. „Ihr ist doch nichts passiert“, sagt er.

Am Donnerstag sollen die Plädoyers gehalten werden.