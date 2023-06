Am Wahlsonntag können die rund 7.800 Wahlberechtigten entscheiden, wer in den kommenden sieben Jahren die Geschicke der Doppelstadt an der Mulde führt.

Raguhn/MZ - Die Bürgermeisterwahl in Raguhn-Jeßnitz ist angelaufen. Seit 8 Uhr sind die zehn Wahllokale im Stadtgebiet geöffnet, bis 18 Uhr können die knapp 7.800 Wahlberechtigten noch ihre Stimme abgeben.

Die Wahlbeteiligung ist bisher eher verhalten. Zwischen 12 und 13 Uhr hatten in vier der Wahllokale zwischen einem Viertel und einem Drittel der Wähler ihre Stimme abgegeben. Im Wahllokal Raguhn II, das sich in der Grundschule befindet, waren es rund 350 Stimmen von knapp 1.200, ähnlich war es zur selben Zeit im Jeßnitzer Rathaus (Wahlkreis Jeßnitz I). Im Wahllokal Jeßnitz II in den Vereinsräumen am Hansportplatz hatten um 12.30 Uhr 250 von knapp über 1.000 Wählern abgestimmt und in Altjeßnitz knapp unter 100 von über 300 Stimmberechtigten.

In diesem Jahr haben deutlich mehr Menschen als zur letzten Wahl Briefwahlunterlagen beantragt. Stand Mittwoch 951 Mal, 2016 waren es 495. Die Briefwahlunterlagen werden ab 15 Uhr ausgezählt.

Für das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters bewerben sich Steffen Berkenbusch (parteilos), Hannes Loth (AfD), Marten Melzer (CDU) und Nils Naumann (parteilos). Sie wollen Nachfolger des vorzeitig aus dem Amt geschiedenen Bernd Marbach (parteilos) werden.

Mit ersten Ergebnissen wird ab 18.30 Uhr gerechnet, mit einem vorläufigen Endergebnis gegen 22 Uhr. Die MZ berichtet.