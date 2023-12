Ein Mann aus Marokko hat in Friedersdorf mit einem folgenreichen Einbruch für Diskussionen gesorgt. Auch, weil die Polizei den Zwischenfall vom 17. Dezember nicht öffentlich machte.

Einbruch in Friedersdorf - 28-Jähriger stiehlt Auto und sorgt auf Flucht für mehrere Unfälle

Friedersdorf/MZ. - Die Polizei hat vor eineinhalb Wochen in Friedersdorf einen Autodieb gestellt, der zuvor in ein Wohnhaus eingebrochen war, ein Auto gestohlen, damit mehrere Unfälle gebaut und sich auch noch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat. Das bestätigte Benedikt Richter, Sprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, am Mittwoch auf MZ-Nachfrage.