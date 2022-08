Kontrolle am Samstagabend Verfolgungsjagd in Bitterfeld - 28-jähriger VW-Fahrer fuhr ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen

Die Polizei in Bitterfeld wollte am Samstagabend in der Mühlenstraße einen VW kontrollieren. Der Fahrer flüchtete, kam aber nicht weit.