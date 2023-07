Verein Bitterfelder Bergleute erweitert Areal an der Villa am Bernsteinsee und an der Station 2

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ - Schon seit vielen Jahren erinnern an der Villa am Bernsteinsee in der Goitzsche viele Zeitzeugen an die Tradition des Bergbaus in der Region. Solche Relikte aus der Vergangenheit wie die große Lok, ein Turbinenrad, eine batteriebetriebene Industrielokomotive für Untertage oder der Bergmann Leo ziehen vor allem an den Wochenenden zahlreiche Interessenten an, die sich darüber informieren wollen.