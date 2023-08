Zörbig zelebriert das Jubiläum „100 Jahre Museum“ mit vielen Aktionen. Es startet mit einer Party unter freiem Himmel. In einer Schau wird die spannende Geschichte beleuchtet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zörbig/MZ - In Zörbig wird ab Freitag drei Tage lang ein Jahrhundert der Kulturgeschichte gefeiert. Denn das Heimatmuseum wird 100 Jahre alt und öffnet zur großen Feier seine Tore. So rückt eine eindrucksvolle Ausstellung diese 100 Jahre gelebte Geschichte in den Mittelpunkt.