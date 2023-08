Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag die Schranke in Raguhn beschädigt. Der Vorfall wurde bei der Bundespolizei angezeigt.

Vandalismus am Bahnübergang Raguhn - Unbekannte setzen Schranke viele Stunden außer Betrieb

In der Nacht zerstört

Raguhn/MZ/RMA - Wer zwischen Sonntagmorgen und Montagmittag den Bahnübergang am Raguhner Bahnhof kreuzen wollte, musste besonders aufpassen. Wie Nutzer in den sozialen Netzwerken berichteten, habe es Störungen an den Schranken gegeben, diese hätten nur teilverzögert geschlossen oder gar nicht.