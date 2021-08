Vandalen spielen nachts Minigolf und veröffentlichen Video - Verein frustriert

Bitterfeld/MZ - Die Täter haben ihren nächtlichen Vandalismus selber gefilmt: Auf einer Social-Media-Plattform entdeckte jemand, dass unbekannte Leute mitten in der Nacht auf der geschossenen Minigolf-Anlage des Bitterfelder Vereins PePe-activ Party machen und die Bahnen benutzen. Er alarmierte den Verein, daraufhin wurde am Samstag der Schaden entdeckt: „Das Holzhäuschen mit den Golfutensilien wurde aufgebrochen“, schildert Vereinsvorstand Thomas Ehrlich die Tat. Offenbar haben die Einbrecher Minigolf gespielt. „Ein Großteil der rund 100 Bälle wurde allerdings quer durch die Gegend gepfeffert, einige sind noch immer verschwunden.“ Zudem wurden zwei Erwachsenen-Schläger durchgebrochen, einem fehle auch die Spielkelle.

Laut Polizei wurden zudem drei der 18 Bahnen mit Graffiti beschädigt. Laut Ehrlich ist das allerdings nicht ganz sicher. „Wir sind uns uneins, ob das neue Sprühereien sind oder Spuren von früherem Vandalismus, die sich nicht beseitigen ließen.“ Die Polizei beziffert den Schaden auf 500 Euro.

Mysteriös ist der eigentliche Einbruch in die Hütte in der Grünen Lunge. „Die wurde an einer Stelle aufgebrochen, die man erst mal kennen mus“, meint Ehrlich. Ein Fremder würde nicht dort versuchen, sie zu knacken. Verwendet worden sei den Spuren nach ein sehr schmales Werkzeug. „Das ähnelt sehr früheren Einbrüchen im Tiergehege.“ Die Polizei sei vor Ort gewesen und ermittele. „Ich glaube nicht, dass die Einbrecher mit Handschuhen gespielt haben.“

Die Tat, die wohl Freitagnacht geschah, reiht sich ein in eine Reihe von Vandalismusvorfällen. So wurde laut Ehrlich vor zwei Wochen eine der vom Verein errichteten Gambionenbänken am Hauptweg in der Grünen Lunge beschädigt. „Der Draht wurde aufgebrochen und die Steine herausgeworfen.“ Diese Bank, die der Stadt gehört, habe der Verein selbstständig repariert. Doch vergangene Woche wurden zwei weitere Bänke beschädigt.

Ehrlich, der wegen des Vorfalls früher aus dem Urlaub zurückkam, öffnete die Anlage am Sonntagnachmittag dennoch. „Wir wollen ja nicht die Bevölkerung bestrafen.“ Die Anlage, die erst im Juni wieder öffnete, sei sehr gut besucht.