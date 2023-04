Air Forces in Europe Band gibt Konzert und Meisterkurs in Bitterfeld. Doch was machen die amerikanischen Künstler im Goitzsche Klinikum?

Bitterfeld/MZ/cze - Mitglieder der US Air Force in Europe Band sind am kommenden Montag zu Gast in Bitterfeld. Die Musikerinnen und Musiker in Uniform geben am Abend ein öffentliches Konzert in der katholischen Kirche. Doch das ist nicht ihre einzige musikalische Aktivität an diesem Tag.