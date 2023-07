Egal ob Zelt, Wohnwagen oder Tiny House: Urlauber kommen im Sommer gern in den Altkreis. Warum die Region zunehmend im Trend ist.

Die Müllers aus Heppenheim bleiben gleich zwei Wochen an der Goitzsche. Sie besuchen ihre Tochter. Papa Cuno schwelgt in Erinnerungen.

Bitterfeld/MZ - „Da buche ich ja lieber gleich drei Wochen Bitterfeld“, hat Oliver Welke einst 2016 missmutig in einem Sketch der Heute Show gesagt. Was sich daran erkennen lässt: Wahrscheinlich war er noch nie dort. Denn was dem Altkreis noch häufig vorauseilt, ist sein veralteter Ruf als chemieverseuchte Industriestadt.