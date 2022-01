Unterstützung in der Pandemie: Vereine in Sandersdorf-Brehna dürfen Eintrittsgelder behalten

Sandersdorf/MZ - Über ein Plus in der Kasse können sich Vereine in Sandersdorf-Brehna freuen. Sie sind von der Stadtverwaltung darüber informiert worden, dass sie vorerst keine Anteile ihrer Eintrittsgelder an die Stadt abführen müssen. Das teilte Stadtsprecherin Stefanie Rückauf der MZ mit.

Die Stadtverwaltung begründet diesen Schritt damit, dass die Vereine der Stadt bei der Abmilderung der Pandemiefolgen unterstützt werden sollen.

Stadt war an einen Beschluss zur Haushaltskonsolidierung gebunden

In der Vergangenheit war die Stadt Sandersdorf-Brehna an einen Beschluss aus dem Jahr 2012 im Rahmen des Konsolidierungsprogramms gebunden, denn die Stadt schrieb damals noch rote Zahlen und musste links und rechts nach Einnahmequellen suchen, um ihre finanzielle Situation zu verbessern. Daher mussten die Vereine einen Anteil ihrer Eintrittsgelder abführen.

Inzwischen hat sich Sandersdorf-Brehna dank stabiler Finanzen zur Geberkommune entwickelt, ist nicht mehr auf die Einnahmen der Vereine angewiesen und kann ihnen nun auf diese Weise entgegenkommen.

2019 wurden daher 5.655 Euro von acht Vereinen eingenommen, so Stefanie Rückauf. Bei den Vereinen handle es sich vor allem um Fußballvereine, so die Sprecherin.

SG Union: „Das ist einfach Klasse“

Und das solle bestenfalls keine einmalige Entscheidung bleiben, denn die Stadt möchte ihre bunte Vereinslandschaft unterstützen. „Wir prüfen, ob diese einmalige Entscheidung langfristig Gültigkeit - im Zuge der Sportförderung - haben kann“, sagt Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos).

„Das ist ein faires Entgegenkommen“, zeigt sich Uwe Störzner, Präsident des Fußballvereins SG Union Sandersdorf, erfreut. „Daran sieht man, wie wichtig der Stadt die Vereine sind. Das ist einfach klasse“, sagt er.