Unternehmen BBZ will ab Montag Pflegekräfte in Bitterfeld ausbilden

Eröffnung der Firma BBZ Berufsbildung mit Zukunft in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Die Farbe der Firma ist Grün. „Wie die Hoffnung und wie die Zukunft“, sagt Mitarbeiterin Angela Kandler fröhlich, die durch das Haus in der Chemieparkstraße führt. Sybille Hein, die Chefin des neu gegründeten Unternehmens Berufsbildung mit Zukunft (BBZ) fasst kurz und knapp zusammen, was ihr wichtig ist: ein möglichst langes selbstbestimmtes Leben alter Menschen.

Dafür werden hier Leute auf dem zweiten Bildungsweg - bei Bedarf übrigens auch berufsbegleitend - ausgebildet: Pflegeassistenten und Betreuungs- sowie Hauswirtschaftskräfte. Zur Förderung der Mobilität können ihre Schüler hier sogar den Führerschein machen. Und demnächst, sagt Sybille Hein, wird Geschäftsinhaber Torsten Hartling eine Holzbearbeitungswerkstatt im Haus eröffnen - als Angebot für junge Leute, deren Berufsweg holprig begann oder die sich auf dem Arbeitsmarkt orientieren wollen, wie er erklärt.

15 Leute sind bereits beim Bildungsträger BBZ angemeldet

Mit ihrer Selbstständigkeit hat sich die gelernte Altenpflegerin einen Traum erfüllt. Jetzt ist sie Dozentin in ihrer Bildungsträger-Firma, die mit dem IBB Institut für Berufliche Bildung und deren Online -Akademie „Viona“ zusammenarbeitet. „Der Bedarf an Pflege ist enorm und er wird weiter wachsen“, sagt sie. „Eine Etage im Haus ist noch frei. Wenn alles gut läuft, kann ich mir dort später eine Tagesbetreuung für ältere Menschen vorstellen. So können unsere Praktikanten gleich vor Ort ihre Ausbildung anwenden.“

Am Montag ging’s los. 15 Leute sind bereits beim Bildungsträger BBZ angemeldet, der stark mit dem Jobcenter kooperiert. Auch privat kann man sich anmelden.