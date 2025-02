Nach über 30 Jahren an der Sekundarschule Raguhn verabschiedet sich Jens Sporbert in den Ruhestand – mit vielen Plänen für die Zukunft.

Raguhn/MZ. - Die Sekundarschule Raguhn verliert einen festen Bestandteil ihres Kollegiums: Jens Sporbert, stellvertretender Schulleiter, verlässt nach über 30 Jahren die Schule – oder, wie er es selbst mit einem Augenzwinkern formuliert, tritt in den „Unruhestand“ ein. Geboren in Leipzig und aufgewachsen in Zwenkau, führte ihn das Lehramt-Studium nach Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz), wo er Mathematik und Physik studierte. Doch dass er nach Bitterfeld kommen würde, war eine Entscheidung, die zu DDR-Zeiten nicht völlig in seiner Hand lag. „Ich wollte in eine schönere Gegend“, erinnert er sich.