Ungewöhnlicher Einsatz in Petersroda: Mann steckt mit Kopf in Brückengeländer fest

Petersroda/MZ - Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sind Polizei und Feuerwehr am Dienstag gegen 21.30 Uhr in der Stadt Sandersdorf-Brehna ausgerückt. Im Ortsteil Petersroda steckte ein 39-Jähriger mit seinem Kopf in einem Brückengeländer an der Kreisstraße 2059 fest. Den Einsatzkräften gegenüber gab er an, dass er auf der Suche nach verlorenen Gegenständen in diese missliche Lage geraten war.

Der Mann wurde durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr befreit. Verletzungen trug er nicht davon. Der 39-Jährige stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Test ergab einen vorläufigen Wert von 1,26 Promille.