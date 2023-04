Brehna/MZ - Zu einer Unfallflucht ist es am Karfreitag in Brehna gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte eine 33-jährige Frau ihren Pkw Renault in der Bahnhofstraße in Brehna am Fahrbahnrand eingeparkt. Als sie es am Nachmittag gegen 15.15 Uhr wieder nutzten wollte, bemerkte sie eine Beschädigung im Heckbereich ihres Autos.

Offenbar war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beziehungsweise eine Fahrzeugführerin mit dem Wagen der Frau kollidiert und hat die Unfallstelle danach pflichtwidrig verlassen. Die Polizei, so heißt es aus dem Anhalt-Bitterfelder Revier, hat dort Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.