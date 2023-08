Mann stirbt nach Kollision mit Rettungswagen in Jeßnitz - Krankenwagenfahrer war betrunken

Ein 84-jähriger Mann, der in Raguhn-Jeßnitz am Samstag gegen 8.20 Uhr mit seinem Krankenfahrstuhl gestürzt war, ist am Sonntagabend gestorben.

Jeßnitz/MZ - Der 84-jährige Rentner, der in Raguhn-Jeßnitz am Sonnabend gegen 8.20 Uhr mit seinem Krankenfahrstuhl gestürzt war, ist am Sonntagabend gestorben. Das hat die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Montag auf Anfrage der DPA mitgeteilt.

Rettungshubschrauber nach Unfall in Jeßnitz im Einsatz

Der Senior hatte sich den Angaben zufolge bei dem Sturz am Samstag schwer verletzt und war mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Zuvor sei er mit dem Gefährt auf der Straße unterwegs gewesen. Warum der Krankenfahrstuhl zu Fall kam, sei unklar. Hinter ihm fuhr den Angaben zufolge ein Rettungswagen.

Der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst Dessau hatte am Montag gemeldet, dass der Rettungswagen und der Krankenfahrstuhl beim Linksabbiegen kollidiert waren.

In der Meldung heißt es weiter, dass der 60-jährige Fahrer des Rettungswagen unter Alkoholeinfluss gestanden habe. Von ihm sei eine Blutprobe entnommen worden.

In einer präzisierten, kurz darauf verschickten Pressemitteilung wird der Unfall plötzlich gar nicht mehr erwähnt. Details zum Unfallgeschehen wird die Staatsanwaltschaft am Montag bekanntgeben.