Unfall in Wolfen-Süd: Radfahrer an der Kreuzung ohne Ampel schwer verletzt

Wolfen - Ein 61-jähriger Radfahrer ist am Dienstag um 6.15 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er war an der Einmündung der Salegaster Chaussee auf die B184 in Wolfen-Süd mit einem Auto kollidiert und wurde anschließend ins Bitterfelder Klinikum ...

Ein 61-jähriger Radfahrer ist am Dienstag um 6.15 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er war an der Einmündung der Salegaster Chaussee auf die B184 in Wolfen-Süd mit einem Auto kollidiert und wurde anschließend ins Bitterfelder Klinikum gebracht.

Zum Unfallhergang teilt die Polizei mit, dass eine 60-jährige Hyundai-Fahrerin von der Salegaster Chaussee kam und an der Kreuzung in Richtung Wolfen abbiegen wollte. Dabei sei sie mit dem auf dem entgegen seiner Fahrtrichtung kommenden Radler zusammengestoßen. Dieser kam zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Den dabei entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit 600 Euro an.

Die Ampel ist an dieser Kreuzung seit einigen Monaten nicht mehr in Betrieb, so dass von allen Verkehrsteilnehmern besonders bei hohem Verkehrsaufkommen Vorsicht und Rücksichtnahme gefordert ist.

Die genaue Unfallursache wird zurzeit von der Polizei ermittelt. (mz/mm)