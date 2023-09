Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessnitz/Dessau/MZ - Nach dem tragischen Unfall am 19. August in Jeßnitz hat eine rechtsmedizinische Blutprobenuntersuchung nun bestätigt, dass der Unfallverursacher zum Zeitpunkt des Zusammenpralls fahruntüchtig war. Darüber informierte die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Freitag in einer Pressemitteilung. Zudem seien weitere Gutachten in Arbeit, deren Ergebnisse noch ausstünden. Bei dem Unfall verletzte ein betrunkener Rettungswagenfahrer einen 84-Jährigen so schwer, dass er daraufhin starb.