Unfall in der Puschkinstraße in Bitterfeld - Mitsubishi erfasst einen neunjährigen Jungen

Bitterfeld/MZ - In der Bitterfelder Puschkinstraße ist am Donnerstag ein neunjähriges Kind von einem Auto erfasst und verletzt worden. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Freitag gemeldet.

Eine 31-jährige Frau hatte gegen 16 Uhr mit einem Mitsubishi die Puschkinstraße in Richtung Dessauer Straße befahren. Auf Höhe der einmündenden Goethestraße sei dann plötzlich ein neun Jahre alter Junge auf die Fahrbahn gelaufen, so die Polizei. Trotz eines Ausweichversuchs der Fahrerin wurde das Kind von dem Mitsubishi erfasst.

Der Junge kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Durch Rettungskräfte wurde er in das Bitterfelder Klinikum gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Schadenshöhe am Auto wurde mit rund 2.000 Euro angegeben.