Unfall bei Überholvorgang in Bitterfeld

Bitterfeld - Nach einem Unfall in der Bitterfelder Anhaltstraße, der sich am Sonnabend gegen 18 Uhr ereignet hat, musste ein Autofahrer medizinisch versorgt werden. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt.

Laut weiterer Informationen war der Mann mit seinem Pkw Nissan auf der Anhaltstraße aus Richtung Greppin kommend unterwegs und hatte die Absicht, nach links in die Semmelweisstraße einzubiegen. Der Fahrer eines nachfolgenden Pkw BMW versuchte, die vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu überholen. Dabei kam es zur Kollision der beiden genannten Autos

An den beiden Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden, wie die Polizei informiert - sie mussten daraufhin abgeschleppt werden.