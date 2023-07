Salzfurtkapelle/MZ - Auf einem landwirtschaftlich genutzten Weg nahe der Ortslage Salzfurtkapelle im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Donnerstag gegen 20 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem Quad nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in ein Maisfeld gestürzt. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Der 19-Jährige habe leichte Verletzungen davongetragen und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Über die Schadenshöhe am Fahrzeug liegen der Polizei bislang keine Angaben vor. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Das Quad war nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.