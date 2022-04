Unfall auf der B100 bei Brehna - VW-Fahrer will Platz machen und kollidiert mit einem Audi

Brehna/MZ - Auf der Bundesstraße 100 hat sich Dienstagnachmittag in Höhe des Brehaner Gewerbegebietes ein Unfall ereignet. Der 23-jährige Fahrer eines Audi hatte gegen 15.30 Uhr die linke Spur der Bundesstraße in Richtung Halle befahren. Ein 64-jähriger Fahrer eines VW war auf der rechten Spur in selber Richtung unterwegs.

Der 64-Jährige wollte dann die Spur wechseln, um einem anderen Fahrzeug die Auffahrt auf die Bundesstraße zu ermöglichen. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Audi und dem VW. Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.