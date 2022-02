Unfall an Kreuzung B183 und B100 in Brehna - 71-Jähriger Opel-Fahrerin schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 8.40 Uhr.

Brehna/MZ - Bei einem Unfall in Brehna an der Kreuzung der Bundesstraßen 183 und 100 ist am Freitagmorgen eine Frau schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtete, war eine 71-jährige Opel-Fahrerin gegen 8.40 Uhr auf der Kreisstraße 2060 aus Richtung Brehna unterwegs und wollte weiter in Richtung B 100 fahren. Eine 37-jährige Audi-Fahrerin fuhr zur gleichen Zeit auf der B 183 aus Richtung Delitzsch in Richtung B 100/Halle. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge.

Dabei wurde das Fahrzeug der 71-jährigen Fahrerin noch gegen den Seat eines 57-jährigen Fahrzeugführers geschleudert, der verkehrsbedingt an der Ausfahrt der B 100 aus Richtung Halle gestanden hatte. Die 71-Jährige wurde schwer verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Autofahrer blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen an der Unfallstelle kam es bis zu den Mittagsstunden zu Verkehrseinschränkungen.