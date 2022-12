Fahrer flüchtet und wird gestellt Unfall an der Säurekreuzung Bitterfeld - Polizei findet BMW mit massiven Schäden

In der Nähe der Säurekreuzung in Bitterfeld ist es am Donnerstag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Kein Führerschein, Alkohol, Drogen, ein Haftbefehl: Bei dem 26-jährigen Fahrer kam einiges zusammen.