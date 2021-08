Ramsin/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in Ramsin ist am Sonntagvormittag gegen 10.50 Uhr ein Hund leicht verletzt worden. Wie die Polizei schildert, fuhr ein 42-jähriger Mann mit einem Audi in der Renneritzer Straße in Richtung Renneritz, als der Hund plötzlich vom anliegenden Grundstück über die Fahrbahn lief. Dabei kam es zur Kollision. Am Auto entstand Sachschaden von geschätzten 500 Euro.