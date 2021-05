Unermüdliche Aufklärungsarbeit - Klaus Düring erhält Verdienstorden des Landes

Sandersdorf - „Wenn man das so lange macht wie ich, kommt man nicht mehr davon los“, sagt der Sandersdorfer Klaus Düring. Für sein unermüdliches Engagement hat er von Anhalt-Bitterfelds Landrat Uwe Schulze (CDU) die Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt verliehen bekommen.

1937 wurde Klaus Düring in Bitterfeld geboren. Nach der Ausbildung zum Betriebsschlosser für Anlagen und Geräte arbeitete er bis 1957 im Braunkohlenkombinat Bitterfeld um danach eine Ausbildung bei der Volkspolizeibereitschaft in Basdorf bei Berlin zu beginnen. Ab 1961 war er im Polizeikreisamt in Bitterfeld tätig und ein Jahr später als Abschnittsbevollmächtigter in der Stadt Sandersdorf. Um sein Wissen weiter zu vertiefen, absolvierte er von 1964 bis 1965 ein Fernstudium. Der Polizei ist er bis zu seinem Renteneintritt im Jahr 1990 treu geblieben.

Doch für Klaus Düring war mit diesem Datum noch lange nicht Schluss. „Ich habe in der Zeit als aktiver Polizist den Menschen geholfen, wo ich nur konnte“, sagt der Mann, der jetzt immer noch in Sandersdorf-Brehna unterwegs ist. Dabei unterscheidet er zwischen seiner kleinen und der großen Tour. Und immer ist er auf der Straße oder bei Veranstaltungen auch ein Ansprechpartner in Sachen Sicherheit. „Mir liegen besonders die Senioren am Herzen, die oft aus Unwissenheit in die Fänge von Betrügern oder Dieben geraten“, beschreibt Düring seine Arbeit. Und wenn er etwas sieht, das zum Stehlen animiert, ist er sofort an Ort und Stelle.

Der Sandersdorfer ist aber nicht nur auf der Straße unterwegs. Seine Touren führen ihn oft ins Rathaus und auch zur Polizeistation, um sich von Neuigkeiten unterrichten zu lassen. Weiterhin ist er im Vorstand der Gewerkschaft der Polizei und das mittlerweile schon mehrere Jahrzehnte. Bei Seniorennachmittagen, in Pflegeheimen oder bei Pflegediensten spricht er über den Enkeltrick oder die Maschen der Internetbetrüger. Dabei hat Düring immer die passenden Beispiele parat. Aber auch bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen ist der 84-Jährige immer noch aktiv und wird von den Einwohnern geschätzt und geachtet. „Klaus ist ein Mann, der aus dem Leben der Stadt einfach nicht mehr wegzudenken ist“, beschreibt ihn Sandersdorf-Brehnas Bürgermeister Andy Grabner.

„Ich bin viel unterwegs und komme mit den Menschen zusammen“, sagt der Sandersdorfer. Eines fehlt ihm aber doch. „Die Bowlingrunde im Sandersdorfer Sportzentrum und die Sportkameraden vermisse ich doch“, sagt er.