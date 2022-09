Zörbig/MZ - Die Polizei sucht im Altkreis Bitterfeld derzeit nach einem Mann wegen Unterschlagung und Betruges.

Wie die Polizei berichtet, fand die Tat bereits am 5. Juli 2022 statt. Zur Mittagszeit kam es durch eine bislang unbekannte Person zu einer unrechtmäßigen Geldabhebung an einem Geldautomaten eines Kreditinstitutes in der „Lange Straße“ in Zörbig.

Der Mann hat einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich ergaunert. (Foto: Polizei)

Der Geschädigte, ein 33-jähriger Mann aus der Gemeinde Zörbig, hatte Monate zuvor gemeldet, dass sein Sparbuch abhanden gekommen sei. Nun diente es offenbar dem Täter als Grundlage zur Abhebung einer Bargeldsumme im unteren vierstelligen Bereich.

Der Polizei liegt Bildmaterial vor, das zeigt, wie der unbekannte Täter die Bankfiliale betritt und dann am Geldautomaten die Summe abhebt.

Der mutmaßliche Täter wird beim Betreten der Bankfiliale gefilmt. (Foto: Polizei)

Hinweise nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen per E-Mail an [email protected] oder unter der Tel. 03496/42 60 entgegen.

Durch die Veröffentlichung des Bildmaterials erhoffen sich die Ermittler Hinweise zum Aufenthaltsort und zur Identität der unbekannten Person.