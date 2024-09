Unberechtigte Buchungen gemeldet: Mann aus Altkreis Bitterfeld fällt auf Betrüger herein

Angeblicher Bankmitarbeiter ruft an

Der Anruf traf am Montag ein.

Bitterfeld/MZ. - Ein 62-Jähriger aus dem Altkreis Bitterfeld hat 2.500 Euro durch Betrüger verloren. Am Montagnachmittag erhielt der Mann einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser teilte ihm mit, dass aus dem Ausland unberechtigte Buchungen von seinem Konto vorgenommen wurden.

Um diese rückgängig zu machen, sollte der Mann eine durch den Anrufer vorgegebene Transaktion auf seinem Handy bestätigen, was er dann auch tat. So ergaunerte sich der Betrüger das Geld. Wenig später bemerkte der 62-Jährige die Täuschung und erstattete am Mittwoch Strafanzeige.

Die Polizei empfiehlt, niemals persönliche Daten oder Kontozugänge am Telefon preiszugeben, sondern beim leisesten Verdacht das Gespräch unverzüglich zu beenden. Ein gesundes Maß an Misstrauen schütze vor Betrügern.