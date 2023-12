Bitterfeld/MZ. - Äußerst pietätlos ist ein bislang Unbekannter am frühen Sonnabendvormittag in Bitterfeld vorgegangen. Laut Information der Polizei ist er über die Umfriedung einer Doppelhaushälfte in der Brehnaer Straße geklettert und so in den Vorgarten eingedrungen. Dort hat er einen geschmückten Weihnachtsbaum quer über das Grundstück geschmissen.

Der Baum samt Dekoration wurde dabei natürlich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 150 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen.