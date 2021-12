Unbekannter beschädigt in Raguhn Fahrrad von Postzustellerin und fährt davon

Ein Brief wird in den Briefkasten gestecke.

Raguhn/MZ - Ein besonderer Unfall mit Fahrerflucht hat sich am Dienstagabend in Raguhn ereignet.

Eine 59-jährige Postzustellerin ging in der Markeschen Straße zu einem Briefkasten. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass ihr Dienstfahrrad stark beschädigt war. Es war im hinteren Teil so stark deformiert, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Die Polizei geht davon aus, dass die Beschädigungen nur durch einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug verursacht worden sein konnten. Sie sucht nun nach Zeugen.

Zeugen können sich unter Tel.: 03493/3010 oder per Mail an efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de mit der Polizei in Bitterfeld in Verbindung setzen.