Muldenstein/MZ. - In der Nacht zum Sonntag sind bislang unbekannte Täter in ein Ladengeschäft in der Neuen Burgkemnitzer Straße in Muldenstein eingedrungen. Wie die Polizei dazu weiter informiert, haben sie dort eine provisorisch gesicherte Tür gewaltsam geöffnet und mindestens ein Täter ist so in das Ladeninnere gelangt. Eine Zeugin hat das bemerkt und die Polizei alarmiert. Als jene am Tatort eintraf, waren die Täter bereits geflüchtet. Über die Höhe des entstandenen Sach- und Stehlschadens konnte bisger noch keine Auskunft gegeben werden.