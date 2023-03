Einen dreisten Diebstahl hat es in der Nacht zum Sonnabend, 18. März, auf der Rastanlage Köckern Ost gegeben. Gegen 4.45 Uhr wurde dort ein Transporterfahrer geweckt.

Unbekannte klopfen an Transporter-Tür - Dreister Diebstahl auf A9-Raststätte Köckern

Die Täter kamen gegen 4.45 Uhr am Morgen.

Köckern/MZ - Einen besonders dreisten Diebstahl hat es in der Nacht zum Sonnabend, 18. März, auf der Rastanlage Köckern Ost an der A9 in Richtung Berlin gegeben.