Diebe brechen in Einfamilienhaus in Roitzsch ein

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Roitzscher Einfamilienhaus eingedrungen.

Roitzsch/MZ - Eine böse Überraschung für die Besitzer: In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße in Roitzsch eingedrungen. Laut Polizei ist ihnen das durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelungen.

Im Inneren des Hauses sind sämtliche Schränke und Behältnisse geöffnet und durchsucht worden. Angaben zum eventuellen Diebesgut und zur Schadenshöhe liegen der Polizei bislang jedoch nicht vor. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung vor Ort.