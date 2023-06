Holzweißig feiert drei Tage lang im und am idyllischen Park seinen 700. Geburtstag. Der ganze Ort bringt sich ein. Und die Gäste können sogar in die Luft gehen.

Gefeiert wird vor allem im Park, aber auch in der Straße des Friedens und auf dem kleinen Parkplatz am Rathaus.

Holzweissig/MZ - Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Präßler (FWG) staunt: So sauber hat er Holzweißig lange nicht erlebt. Der offene Brief an die Bürger, zum anstehenden Ortsjubiläum rund um ihre Häuser für Ordnung zu sorgen und auch Fußwege zu fegen, stieß auf offene Ohren. „Viele haben mitgemacht. Das ist großartig“, sagt Präßler. Und betont, dass auch die Stadtverwaltung offenbar sämtliche Reinigungstrupps nach Holzweißig geschickt habe. „Überall wurde sauber gemacht. Das muss man mal loben.“ Und so kann Präßler sagen: „Holzweißig ist bereit.“ Bereit für drei Tage Party und Tradition. Freitag bis Sonntag feiert der Ortsteil sein 700-jähriges Bestehen.