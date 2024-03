Der Strengbach in Roitzsch und Holzweißig ist seit Freitag, 15. März, von einer Umweltverschmutzung betroffen. Wie Feuerwehr, Polizei und die Verwaltungen nun damit umgehen.

Umweltverschmutzung in Roitzsch - Polizei ermittelt nach Dieselöl-Einleitung in den Strengbach

Wie auf diesem Bild klar zu erkennen ist, lag am 15. März ein deutlicher Ölfilm auf dem Strengbach in Roitzsch.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Roitzsch/Holzweissig/MZ. - Mit Schrecken haben die Kameraden der Feuerwehr Roitzsch am 15. März festgestellt, dass der Strengbach mit einer Ölspur überzogen ist. Die Umweltverschmutzung hatte sich zwischenzeitlich stromabwärts bis nach Holzweißig ausgebreitet. Was folgte, war ein Einsatz zur Beseitigung des Öls – und offene Fragen. Wie konnte das Öl in ein fließendes Gewässer gelangen? Besteht Gefahr für Mensch, Tier und Pflanzenwelt? Wie geht es nun weiter?