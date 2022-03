Übung am blauen Himmel: Ein Tscheche lernt in Bitterfeld den Aufstieg mit einem Gasballon

Bitterfeld/MZ - „Glück ab, gut Land“, sagt man bei den Ballonfahrern, wenn sie sich in den Himmel erheben. So war es auch am Dienstag, als sich der Tscheche Milosh Kovac gemeinsam mit seinem Freund Vitek und Volker Löschhorn vom Bitterfelder Verein in die Lüfte erhob. Es war ein Bilderbuchstart bei Bilderbuchwetter und schnell war der Ballon aus den Augen der Betrachter verschwunden. Nach etwa drei Stunden hatte das Team bei Coswig im Fläming wieder festen Boden unter den Füßen.

„Ich bin schon viele Jahre Ballonsportler“, erzählt Milosh Kovac. In dieser Zeit sei er aber nur Heißluftballon gefahren. Nun wolle er aber auch auf Gasballone umsteigen und benötige dafür die Erlaubnis. „Fünfmal muss ich mit einem erfahrenen Piloten in die Lüfte steigen und dann kommt die Prüfungsfahrt“, erklärt der Tscheche. Und warum gerade von Bitterfeld aus?

„In meiner Heimat gibt es keinen so günstigen Gasballonstartplatz wie hier in Bitterfeld“

Auch diese Frage sei leicht zu beantworten, meint Kovac. „In meiner Heimat gibt es keinen so günstigen Gasballonstartplatz wie hier in Bitterfeld“, sagt er. Das Gas komme quasi aus dem Hahn gleich neben dem Startplatz und auch die Bedingungen beim Bitterfelder Verein für Luftfahrt seien wunderbar. Gute Kontakte habe es schon gegeben und so habe der Fahrt nichts im Wege gestanden. Mit Volker Löschhorn an der Seite habe er nicht nur einen erfahrenen Ballonfahrer, sondern auch den Fahrtenwart des Bitterfelder Vereins als Ansprechpartner.

Die richtige Vorbereitung ist der Garant für eine sichere Fahrt. Alles muss vor dem Start noch einmal kontrolliert werden. (Foto: Kehrer)

Bei den Ballonfahrern sieht mal als Zuschauer das, was bei einem großen Jet oftmals verborgen bleibt. Die Vorbereitung für den Flug oder die Fahrt, wie man in Ballonfahrerkreisen sagt. Da müssen alle Schnüre kontrolliert und gegebenenfalls noch einmal befestigt werden.

Schließlich habe man in der Ballonhülle fast 1.000 Kubikmeter Gas

Da gilt es das richtige Startgewicht durch an- oder abhängen der Sandsäcke zu finden und vor allem das Wetter zu beobachten. „Was von der Erde bei blauem Himmel wunderbar aussieht, kann in etwa 2.000 Meter Flughöhe schon ganz anders sein“, weiß Löschhorn. Schließlich habe man in der Ballonhülle fast 1.000 Kubikmeter Gas, die nicht ganz ungefährlich wären, so der Ausbilder.

Ganz wichtig beim Ballonfahren ist aber auch die Crew am Boden, die mit dem Auto das Gefährt am Himmel verfolgt, um es dann nach der Landung wieder an den Startpunkt zurückzubringen. Diesmal übernahm Steffi Hirsch die Aufgabe. Sie ist schon viele Jahre dem Ballonsport treu. „Ich bin damit groß geworden.“