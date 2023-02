Der Städte- und Gemeindebund vergibt Auszeichnungen. Wer in Bitterfeld-Wolfen für sein langes Engagement zum Wohle der Stadt geehrt wird.

An Bernd Kosmehl (l.), Hans-Christian Quilitzsch (2.v.l.) und Detlef Pasbrig übergaben OB Armin Schenk (r.) und Bürgermeisterin Heike Kraul die Ehrenurkunden für ihre 20-jährige ehrenamtliche Arbeit in der Kommunalpolitik. Dafür wurde auch Dr. Holger Welsch ausgezeichnet, der der Sitzung jedoch nicht beiwohnte.

Wolfen/MZ/cze - Dieser Tagesordnungspunkt stand nicht in der Einladung und kommt für die Mitglieder des Stadtrats von Bitterfeld-Wolfen völlig überraschend. Der Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt würdigt das langjährige Engagement in kommunalen Gremien wie Ortschafts- und Stadträten mit Ehrenurkunden. In der Stadtratssitzung von Bitterfeld-Wolfen haben Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) und Bürgermeisterin Heike Kraul nun diese Auszeichnungen überreicht.