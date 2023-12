Am ersten Feiertag Überholmanöver mit Folgen in Wolfen - Zwei Verletzte und 30.000 Euro Schaden bei Unfall

30.000 Euro Sachschaden und zwei verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 15.40 Uhr in der Leipziger Straße in Wolfen ereignet hat.