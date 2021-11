Turm der Christuskirche Bobbau muss saniert werden - Kleiner Erlös von Bürgerbrunch gespendet

Bobbau/MZ - Es ist ein Mammutvorhaben: Der Turm der Christuskirche in Bobbau soll mittelfristig saniert werden. Um dieses Projekt finanzieren zu können, helfen auch kleine Summen. Und so freut sich Ortsbürgermeister Matthias Berger (CDU), dass er in dieser Woche dem Gemeindekirchenrat 113,40 Euro für die Kirchturmsanierung übergeben konnte.

„Insgesamt benötigen wir für das Vorhaben aber 170.000 Euro“, sagt Berger und macht damit die Dimensionen des Bauprojekts deutlich. Das Dach soll neu gedeckt, die Fenster sollen ausgetauscht und Teile des Sandsteins erneuert werden. Allein die Wiederherstellung des Glockenstuhles werde rund 25.000 Euro kosten. Dessen beim Wiederaufbau ab 1945 verwendetes Holz sei inzwischen marode. Deshalb dürfen die Glocken nicht geläutet werden.

Bei solchen Summe sei man auf Förderungen und Spenden angewiesen. „Die 113,40 Euro stammen aus einer Sammelaktion anlässlich des ersten Bürgerbrunchs, den wir am 3. Oktober mit vielen Besuchern unter freiem Himmel durchgeführt haben“, erklärt der Ortsbürgermeister. Jetzt wolle man versuchen, die nötigen Arbeiten am Glockenstuhl aus dem Gesamtpaket der Sanierung des Kirchturmes herauszulösen. „Wenn wir das schaffen und im nächsten Jahr der Baustart erfolgt, könnten die Glocken mit viel Glück zur Weihnachtszeit 2022 wieder läuten.“ Für das Gesamtvorhaben dagegen müsse noch mehr Zeit eingeplant werden.

Doch auch das kommenden Frühjahr hat man in Bobbau bereits im Blick. Damit der Ortsteil noch bunter wird, wurden beim Bürgerbrunch Blumenzwiebeln verteilt. Diese sollen die Bürger in ihren Vorgärten und auf dem Begleitgrün pflanzen, damit Bobbau aufblühen kann. In dieser Woche nun haben Kinder mit ihren Eltern und andere Erwachsene an der Kirchmauer Krokus- und Tulpenzwiebeln gesteckt. Wenn sie Blüten treiben, kann man diese vom Bürgerhaus aus sehen.