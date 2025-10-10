Versorger weisen auf Druckschwankungen und Verfärbungen des Trinkwassers im Altkreis Bitterfeld hin. Welche Ursachen die mögliche Trübung hat und was man beachten soll.

Trübung des Trinkwassers in vielen Orten möglich - Was steckt dahinter?

Das Trinkwasser kann in zahlreichen Orten des Altkreises Bitterfeld derzeit getrübt sein.

Bitterfeld/Sandersdorf/MZ. - In zahlreichen Orten des Altkreises kann es derzeit zu Druckschwankungen und erhöhter Trübung des Trinkwassers kommen. Darauf weisen die Midewa und die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen hin. Ausgelöst werden sie durch Arbeiten der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz.

Ablösungen in Rohren sind möglich

Diese hat am Donnerstag den Probebetrieb von Absperrarmaturen auf verschiedenen Fernleitungsabschnitten begonnen. Durch Veränderungen der Strömungsgeschwindigkeit können Ablösungen von Rohrinnenwandbelägen und dadurch erhöhte Trübungswerte im Trinkwasser auftreten. Die Arbeiten dauern bis zum 3. November an. Die Versorgung mit Trinkwasser werde aber nicht unterbrochen oder vermindert.

Die Stadtwerke hatten schon vor Tagen bekanntgegeben, dass das Wasser trotz möglicher Verfärbung hygienisch unbedenklich bleibe. Die Wahrscheinlichkeit für Auffälligkeiten sei an den Tagen 14./15. und 21./22. Oktober besonders hoch. Betroffen seien weite Teile ihres Versorgungsgebiets, darunter die Ortsteile Wolfen, Thalheim, Reuden, Bobbau, Greppin und Wachtendorf sowie die zur Stadt Raguhn-Jeßnitz gehörenden Ortsteile Jeßnitz und Roßdorf.

Welche Ortsteile betroffen sein können

Die Midewa teilt nun mit, das in ihrem Versorgungsgebiet unter anderem die Ortsteil Bitterfeld, Holzweißig, Rödgen, Brehna, Sandersdorf, Glebitzsch, Köckern, Beyersdorf, Heideloh, Petersroda, Ramsin, Renneritz, Roitzsch, Zscherndorf, Wadendorf, Salzfurtkapelle, Torna vor der Heide, Hoyersdorf, Gossa, Plodda, Krina, Schlaitz und Schmerz betroffen sein können.

Auch der Trinkwasserzweckverband Zörbig informiert über Probeläufe im Leitungsnetz, die gemeinsam mit der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz Ende Oktober durchgeführt werden. Am Dienstag, 28. Oktober, werden zwischen 8.30 und 13 Uhr in 15 Ortsteilen Armaturen geprüft und Strömungsproben vorgenommen. Dadurch kann es zu Druckschwankungen und Trübungen im Trinkwasser kommen.

In der Nacht vom 28. zum 29. Oktober wird dann zusätzlich die Trinkwasserversorgung im Ortsteil Schortewitz von 22 Uhr bis etwa 4 Uhr morgens vollständig unterbrochen.