Trotz Neubau doch etwas Wehmut - Warum es keine leichte Entscheidung ist

Retzaus Wehrleiter Peter Sommerlatte zeigt die Stelle, an der das neue Feuerwehrgerätehaus errichtet werden soll. So ist der Plan.

Retzau/MZ - Es fängt unten an und hört oben auf.“ Peter Sommerlatte fällt es nicht leicht, über die Schwachstellen des Retzauer Feuerwehrgerätehauses zu sprechen. Denn schließlich haben es die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr über Jahre in Eigeninitiative zu dem gemacht, was es ist: ein zweites Zuhause, betont der Wehrleiter. Das bröckelt jedoch. Das Dach ist undicht geworden, das Gebälk gab schon mal dem Schnee des vergangenen Winters nach, die Feuchtigkeit steckt in den Wänden. Am Ende musste eine Entscheidung her. Sanierung oder Neubau? Schweren Herzens lautete das Votum der Brandbekämpfer: „Neubau“.