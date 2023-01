Bitterfeld-Wolfen bekennt sich zur Städtepartnerschaft mit dem russischen Dzerzhinsk

Bitterfeld/MZ - Viele Städte in Sachsen-Anhalt haben ihre Beziehungen zu ihren russischen Partnerstädten seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine auf Eis gelegt. Fast alle, denn Bitterfeld-Wolfens Stadtverwaltung hat nun bekannt gegeben, dass sie den Austausch zur Partnerstadt Dzerzhinsk weiter am Leben halten will. Das teilte die Pressestelle in einer Antwort auf eine Presseanfrage mit. Zuerst hatte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtet.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.