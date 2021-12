Trotz Kälte und Nässe - 50 Menschen singen zur Heiligen Nacht auf Bitterfelder Marktplatz

Bitterfeld/MZ - Es hat alles geklappt. Rund 50 Menschen hatten sich Heiligabend auf dem Bitterfelder Marktplatz gleich neben der Stadtkirche eingefunden, um gemeinsam mit dem Pfarrer im Ruhestand Johannes Toaspern und seiner Frau Cornelia weihnachtliche Lieder zu singen. Sogar ein paar Schneeflocken fielen vom Himmel.

„Wir haben diese Ort gewählt, da er noch zum Bereich der Kirche gehört“, so Toaspern, der jahrelang Pfarrer in der Stadtkirche war. Dort habe man alles, was man braucht. Das sei zwar nicht viel, aber zumindest das Stromkabel für den kleinen Verstärker habe man dort anschließen können. Verstärkt wurde dabei aber nur die Stimme des Pfarrers, der die Weihnachtsgeschichte vorlas. Für das melodiöse Spiel seiner Frau auf der Querflöte sei keine Verstärkung notwendig, meinte er. Es sei wichtig, Sinn und Inhalt der Weihnachtsgeschichte zu verstehen. Damals in Bethlehem habe es auch keiner Verstärkung benötigt, als das Christuskind in der Krippe lag und dessen Geburt verkündet wurde.

Cornelia und Johannes Toaspern beim weihnachtlichen Singen Foto: Maul

Toaspern vergaß aber auch nicht, den Sinn sowie den Inhalt der Weihnachtslieder zu beschreiben, welche die Menschen auf dem Markt sangen. So sei zum Beispiel bei dem Lied „Es ist ein Ros’ entsprungen“ kein Pferd irgendwo entlaufen, sondern das Lied handele vielmehr von einer Pflanze, die aus einer Wurzel zart entsprungen ist. Den kirchlichen Bezug bilde dabei der Satz „Und hat ein Blümlein bracht mitten im kalten Winter wohl zur halben Nacht“.

Für den Pfarrer und seine Gäste auf dem Bitterfelder Marktplatz ist das Weihnachtssingen schon eine gute und langjährige Tradition. „Wir haben schon alle möglichen Wetterlagen erlebt, sogar mit einer coronabedingten Absage haben wir leben müssen“, sagt Toaspern. Doch das alles sei nichts gegen den Glauben, der alle Teilnehmer vereine. Dass so viele Menschen um die Mitternacht des Heiligen Abends gekommen sind, erfreue ihn deshalb besonders. Durch das gemeinsame Singen der Lieder, die von der Geburt Jesu sowie den ersten Stunden an der Krippe zeugen, fühle man sich geborgen.

Und auch als pünktlich um Mitternacht die großen Glocken der Stadtkirche in ihrem vollen Klang läuteten, ist den Menschen bewusst geworden, wie wichtig der Zusammenhalt aller und der Frieden auf der Welt ist.