Trotz deutlich niedriger Preise: Noch kein großer Andrang an den Zapfsäulen im Altkreis Bitterfeld

Am Dienstagabend hatte das Super-Benzin an den meisten Tankstellen in Bitterfeld-Wolfen rund 2,20 Euro gekostet. Am Mittwoch war die Preissenkung dann offensichtlich.

Wolfen/Friedersdorf/MZ - Der erwartete Ansturm an den Tankstellen ist am Mittwoch erst einmal ausgeblieben. Lediglich in den Morgenstunden von Tag eins der angekündigten Spritpreissenkung habe sich an der Sprint-Tankstelle an der B 100 in Friedersdorf ein kleiner Stau gebildet. „Wir haben früh einen Liter Super für 1,77 Euro und einen Liter Diesel für fast den gleichen Preis verkauft“, sagt eine Mitarbeiterin. Zu dieser Zeit hätten sich die Autofahrer schon in eine kleine Schlange einreihen müssen. Von einem Ansturm könne man aber nicht reden.