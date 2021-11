Trotz der Corona-Einschränkungen: Narren starten diese Woche am Rathausplatz Wolfen in den Karneval

In Wolfen wird am Wochenende die Karnevals-Saison eingeläutet.

Thalheim/Wolfen/MZ - Trotz der Corona-Einschränkungen will der Faschingsklub Thalheim mit Besuchern in die neue Saison starten. Mit Unterstützung der Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen werden die Närrinnen und Narren des FKT den 11.11. begehen - jedoch mit zwei Tagen Verspätung.

Am Samstag, 13. November, wird die Eröffnung der Session ab 17 Uhr mit einem bunten Programm auf der Bühne am Rathausplatz in Wolfen gefeiert. Der Eintritt ist frei, je nach Inzidenzwert gilt 3G. Ein Test ist vor Ort möglich.