Trotz Corona: Welche Veranstaltungen 2022 im Altjeßnitzer Gutspark geplant sind

Altjeßnitz/MZ - Im Altjeßnitzer Gutspark wird weiter daran gearbeitet, das barocke Grün fit für den Klimawandel zu machen. Derzeit wird der geplante Förderantrag beim Bund vorangetrieben. Dafür haben sich Stadt und Förderverein in der vergangenen Woche vor Ort mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt. Unter anderem soll an dem populären Irrgarten ein modernes Bewässerungssystem errichtet werden (die MZ berichtete). Dafür will die Stadt bis zu 225.000 Euro aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ einwerben. In einer ersten Runde war das Vorhaben bereits als grundsätzlich förderwürdig bestätigt worden. Bis tatsächlich eine Zusage vorliegt, wird aber auch im Erfolgsfall noch einige Zeit vergehen.

Näher liegt da die Wiedereröffnung des Gutsparks nach der Winterpause. Der Förderverein geht davon aus, dass das Areal trotz der Corona-Pandemie regulär zu Himmelfahrt seine Tore öffnet. „Das ist eigentlich ein fester Termin“, sagt Anett Paul aus dem Vorstand. Grundsätzlich wisse man zwar weiterhin nicht, wie sich die Pandemie entwickelt. Doch 2022 soll im Gutspark mehr möglich sein, als in den Jahren zuvor, wo Absagen dominierten. „Wir sind dabei, für dieses Jahr wieder Veranstaltungen zu planen“, sagt Paul. Das erste Event im Gutspark soll zum Muttertag am 8. Mai stattfinden. Am 9. Juli soll dann möglichst erneut ein barocker Gartentag durchgeführt werden. Den kleinen Bauernmarkt will der Förderverein am 25. September veranstalten.

Der Altjeßnitzer Gutspark beherbergt Deutschlands ältesten und größten barocken Irrgarten. Dieser ist eine der populärsten Touristenattraktionen in Raguhn-Jeßnitz.