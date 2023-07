Verkäuferin ausgetrickst Trickbetrüger in Raguhn - Mann erbeutet beim Geldwechsel in Supermarkt dreistellige Summe

Zu einem Einsatz der etwas anderen Art ist die Polizei am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in einen Supermarkt in der Raguhner Mühlstraße gerufen worden.