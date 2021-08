Trauer in Sandersdorf-Brehna - Stadtrat Steffen Körbs (UB) ist plötzlich verstorben

Sandersdorf/MZ - „Ich werde seine Stimme vermissen“, sagt der Stadtratsvorsitzende von Sandersdorf-Brehna, Mario Schulze (UB), der mit Steffen Körbs über zehn Jahre im Stadtrat zusammengearbeitet hat. Steffen Körbs ist tot, während einer Radtour plötzlich verstorben. Im Alter von 56 Jahren wurde der Mann, der so viel sportlich unterwegs war, aus dem Leben gerissen. Der Sandersdorfer hinterlässt seine Frau und seine zwei Kinder.

Erschüttert ist der Stadtrat, dem der streitbare, engagierte Körbs, Rechtsanwalt in Bitterfeld, seit 2009 angehörte. Ging es um den Gleisanschluss für die Papierfabrik, um die Zukunft des Forstgutes Köckern oder andere Projekte - er hielt mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. „Der Schutz unserer Natur und Umwelt waren ihm sehr, sehr wichtig“, sagt Schulze und erinnert an Körbs’ Rhetorik. „Argumentationen, aus denen man selbst noch was mitnehmen konnte.“

Denn Steffen Körbs war jemand, der schnell und scharf analysieren konnte. Eingesetzt hat er sich für Vereine wie den Friedenslauf-Verein „Zukunft - Frieden“, das Kinder- und Jugendballett und andere. Und er war aktives Mitglied im Rotary-Club, wo er sich für verschiedene soziale Projekte engagierte.

„Steffen legte den Finger in die Wunde, war also nicht immer bequem und hielt an seiner Meinung fest, auch wenn er damit in der Minderheit war. Er hat sich nicht verbogen“, sagt sein Freund, Rotary-Mitglied Klaus Richter. Genau das schätzten wohl viele an ihm. „Er war ein angenehmer Partner, der ruhig und sachlich seinen Standpunkt mit Kraft und Nachdruck vertreten hat. Er wird uns allen fehlen“, so Stadtratsvorsitzender Mario Schulze.